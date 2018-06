Femmes sentinelles à l’Espace Go

La 40e saison d’Espace Go sera éclairée par des femmes sentinelles prêtes à livrer bataille aux lieux communs, aux préjugés et autres poncifs. La saison s’ouvrira en septembre sur une guerre fratricide dans les mots que Martin Crimp pose sur l’histoire des Phéniciennes d’Euripide avec Le reste vous le connaissez par le cinéma, mis en scène par Christian Lapointe.



Janvier donnera à voir une grande figure grecque dépoussiérée par Evelyne de la Chenelière, Électre, à qui Magalie Lépine-Blondeau se mesurera avec la complicité de Serge Denoncourt.



En mars, c’est l’esprit de Patti Smith qui habitera la scène. Écrit par Dany Boudreault et Brigitte Haentjens, avec la collaboration de Céline Bonnier, Parce que la nuit explore sa vie et son oeuvre littéraire et musicale.



Solène Paré, qui devient artiste en résidence, proposera enfin une réflexion sur l’entrelacement du désir et du jeu avec Quartett. À cela s’ajoute un trio de collaborations fécondes : Le désert mauve de Nicole Brossard, L’assemblée de la compagnie Porte parole et Strindberg, qui clôt le cycle scandinave du Théâtre de l’Opsis.