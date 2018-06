Les chantiers de Jean-Louis Roy

Le nouveau patron de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) se dit favorable à l’idée de solliciter des partenaires privés pour soutenir certains projets liés à la bibliothèque Saint-Sulpice. Mais pas question de partenariats qui toucheraient aux missions fondamentales de BAnQ, indique Jean-Louis Roy.

« Coca-Cola ne financera pas les archives du Québec », a notamment indiqué M. Roy lors d’une longue entrevue accordée au Devoir cette semaine. « Est-ce qu’il y a des éléments du mandat de base qui peuvent être commandités ? Pour l’instant, ma réponse est non. Mais pour des activités hors mandat de base, on l’a déjà fait [avec la Banque Nationale, notamment], alors ce serait bête de dire qu’on ne le fera jamais. »

Ainsi pour la bibliothèque Saint-Sulpice, un des principaux chantiers sur la table du nouveau président-directeur général de BAnQ. « Je ne vois pas pourquoi on exclurait certains commanditaires pour certains types d’activités particulières, dit M. Roy. Les universités le font, beaucoup de gens le font. »

Le projet de réhabilitation de ce joyau patrimonial de la rue Saint-Denis est évalué à 24 millions, dont 21 millions seront fournis par Québec et Montréal. Les trois millions manquants devraient « être rassemblés par la Fondation de BAnQ d’ici dix-huit mois », réitère Jean-Louis Roy.

Mais comment seront financées les activités de ce qui sera une bibliothèque pour adolescents et un laboratoire de création technologique demeure un mystère, reconnaît-il. « C’est l’une des deux ou trois plus importantes questions que se posent les gens qui travaillent sur ce dossier : comment on finance [les activités] ? La première année, le financement est acquis. [Pour la suite], on a deux ans pour en débattre. »

Pas d’écho

À peine entré en fonction — il en est à sa troisième semaine à BAnQ —, M. Roy a dit n’avoir perçu « aucun impact » de la controverse ayant entouré sa nomination.

Le Devoir avait révélé le 23 mai que le choix de Jean-Louis Roy n’était pas celui du conseil d’administration de BAnQ : c’est le gouvernement Couillard qui a imposé le nom de l’ancien directeur du Devoir. La Loi sur BAnQ indique que la nomination du p.-d.g. « est faite sur la recommandation du conseil d’administration », mais il est prévu que le gouvernement peut agir seul si le C.A. ne peut recommander quelqu’un dans un « délai raisonnable ». Ce qui était le cas, selon Québec — le poste de p.-d.g. était vacant depuis avril 2017.

Le président du C.A., Martin Carrier, a démissionné de son poste quelques jours plus tard. « Il a vraiment failli à la tâche », avait alors commenté la ministre de la Culture, Marie Montpetit.

« C’est une affaire qui s’est développée avant que je sois là, indique Jean-Louis Roy. Je n’étais dans ce jeu-là d’aucune manière, et ça n’a pas eu d’impact depuis. » Il fait valoir que « personne n’a démissionné à part le président ».

Les défis

Depuis son arrivée, M. Roy dit s’être attelé à rencontrer les employés et à prendre contact avec les directions de la douzaine d’établissements du réseau. Il est aussi allé participer à des opérations de numérisation à Rosemont–La Petite-Patrie. « J’ai trouvé un attachement rare [des employés] envers l’institution », soutient-il.

Mais dans quel état général Jean-Louis Roy a-t-il trouvé BAnQ ? Parce que si centrale soit-elle dans le paysage culturel québécois, l’institution a subi des coupes importantes depuis cinq ans. Entre mars 2014 et 2018, les effectifs sont passés de 747 personnes à 696.

Durant la même période, les crédits de fonctionnement alloués par le gouvernement du Québec sont passés de 50,4 millions à 45,6 millions (une baisse de près de 10 %). L’injection de fonds dans le dernier budget Leitão — 2,8 millions — ne suffira pas à combler le fossé. L’argent a toutefois permis d’effacer le déficit 2017-2018, et il reste 800 000 $ pour « réaliser divers projets ».

M. Roy met pour sa part l’accent sur le fait que le « budget est équilibré ». Partant de là, « le problème que toutes les institutions comme la nôtre ont, c’est de réussir à convaincre le Conseil du trésor de payer les coûts de système, que l’on puisse maintenir l’ensemble de nos activités sans les diminuer à cause des coûts de système qui ne seraient pas inclus. Ce sera certainement une dimension importante de notre démarche quand on va les rencontrer », dit-il.

Dans son bureau du 4e étage de la Grande Bibliothèque, Jean-Louis Roy énumère les principaux défis qu’il entrevoit : d’abord, poursuivre le « passage vers la civilisation numérique ». « Ce n’est pas simplement un ajout technologique. On entre dans une autre logique de production et de diffusion culturelle [partout dans le monde], c’est immense. »

Déjà, relève-t-il, « 75 % des emprunts dans les bibliothèques sont des emprunts de produits numériques ». Plus largement, M. Roy soutient que « si on veut occuper une place dans ce monde, il faut accélérer la numérisation et la fédérer avec les francophones — ceux qui sont prêts à travailler dans ce domaine et à placer dans les réservoirs du savoir humain une offre qui a du sens par son volume et sa qualité ».

Deuxième grand axe : « On va connecter cette bibliothèque aux écoles du Québec », dit-il. « La Grande Bibliothèque va devenir la bibliothèque de chaque école de Montréal, et ensuite on verra pour le Québec, souhaite M. Roy. Si on ne le fait pas, il y a des privés qui vont proposer des bibliothèques numériques pour les écoles. »