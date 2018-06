Redevances records aux créateurs et éditeurs de musique

La SOCAN a réussi à collecter, en 2017, plus de 350 millions de dollars en redevances issues de la musique de ses membres auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C’est ce qu’a annoncé l’organisation lors de la présentation de ses états financiers dans le cadre de son assemblée générale qui se tenait mardi à Toronto. Il s’agit là d’un nouveau record pour la société canadienne, qui représente plus 150 000 auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Ce dernier s’inscrit dans une tendance qui dure depuis maintenant sept ans et représente une augmentation de 8 % par rapport montant perçu en 2016. Ces redevances ont permis à la SOCAN de redistribuer 295 millions à ses membres. Sur ce montant, notons une augmentation de 44 % des revenus provenant d’Internet (49 millions), de même qu’une hausse de 13 % de ceux perçus à l’étranger (76 millions).