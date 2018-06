UQAM: Louise Pelletier à la tête du Centre de design

C’est la professeure Louise Pelletier qui prendra la tête du Centre de design de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ainsi en a décidé le conseil d’administration, qui en a fait l’annonce lundi. Diplômée de l’École d’architecture de l’Université Laval, celle qui détient une maîtrise post-professionnelle et un doctorat en architecture de l’Université McGill s’est réjouie de ce mandat de trois ans qui lui permettra de réfléchir au « rôle du designer comme acteur socioculturel et politique ». Louise Pelletier, qui a participé à titre de commissaire et designer à des expositions à Montréal, au Japon, au Brésil et en Norvège, succède ainsi à Börkur Bergmann.