Bruce Hills prend la tête de Juste pour rire

L’ancien directeur des opérations de Juste pour rire, Bruce Hills, a été nommé à la tête de l’organisation.

La compagnie décrit M. Hills comme un « vétéran de 32 ans du festival » qui a joué un rôle de premier plan dans la création et la croissance du volet anglophone de l’événement, Just For Laughs.

Le géant Bell Media avait annoncé la semaine dernière qu’il se joignait aux investisseurs qui achetaient la compagnie.

Sa filiale BCE s’est entendue avec Groupe CH pour se joindre à l’agence d’artistes ICM Partners et à l’humoriste Howie Mandel pour faire l’acquisition du Groupe Juste pour rire.

M. Mandel était à la tête d’un groupe d’investisseurs qui avaient acheté le festival en mars, dans la foulée des allégations de harcèlement et d’agression sexuelle formulées contre son cofondateur Gilbert Rozon.