Les flâneurs

Fantastique capitale

Le festival Vitesse lumière de Québec, consacré au cinéma fantastique, se clôt samedi. Au menu : quiz coanimé par Jason Béliveau et Pierre Blais, conférence du journaliste Christian Page intitulée « Le paranormal à l’épreuve de la science » et, bien sûr, sélection de courts métrages liés au genre. Parmi ceux-ci, on trouve notamment Squad Leader Td-73028 Soliloquy de Maxime-Claude L’écuyer, Hypocondriaque de Steve Landry et La voyante d’Alexis Fortier Gauthier et Alexandre Auger. À la Ninkasi du Faubourg.