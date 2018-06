Les flâneurs

L’amour, la patrie et le reste

The Americans, magnifique série de la chaîne câblée FX qui entremêle le drame conjugal (et familial) et le suspense d’espionnage, a pris fin le 30 mai. Cette histoire d’amour, d’amitiés et de trahisons autour d’un couple d’espions soviétiques (les formidable Keri Russell et Matthew Rhys) pleinement intégrés à la société américaine et très actifs professionnellement pendant l’ère Reagan a été encensée par la critique, mais n’a pas encore été récompensée à sa juste valeur (on lui souhaite quelques Emmys en septembre). Cette œuvre subtile et patiente déclinée en six saisons mérite amplement le détour.