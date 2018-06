Sylvain Lafrance nommé à la présidence du CA du CALQ

Photo: François Pesant Le Devoir

L’ancien vice-président des services français de la Société Radio-Canada Sylvain Lafrance a été nommé à la présidence du conseil d’administration du Conseil des arts et des lettres du Québec mercredi. L’ancien journaliste est, depuis son départ de Radio-Canada en 2011, professeur associé à l’École des dirigeants de HEC Montréal et directeur du Pôle média et management au sein de la même institution d’enseignement. Il est aussi directeur de Gestion, la revue internationale de gestion, et s’implique au sein des conseils d’administration de l’Orchestre symphonique de Montréal, de la Société des alcools du Québec et du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Embauché en 1978, Sylvain Lafrance a passé 33 ans chez Radio-Canada, dont 13 à la vice-présidence des services français. Sa nomination a été annoncée par le Conseil des ministres par voie de communiqué.