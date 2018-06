Dix ans de grands écarts au Zoofest

Pour ses dix ans, le Zoofest continuera d’explorer des territoires moins fréquentés de la planète humour, ajoutant son grain de sel à l’été montréalais du 5 au 28 juillet. Parmi les pièces de résistance de cette édition anniversaire, on compte Alex Perron qui s’improvisera coach de vie pour poser un gros pansement définitif sur les bobos de l’amour, de même que le retour de La table d’hôtes, cette fois avec Arnaud Soly, Les Grandes Crues, Alexandre Bisaillon et Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques. Sébastien Haché s’ouvrira sur les difficultés d’être le meilleur humoriste anonyme du Québec tandis que Charles Pellerin brisera la glace en offrant sa première heure solo. Anne-Marie Losique jouera des dessous pour offrir un premier (et dernier !) solo alors que Rosalie Vaillancourt ira s’amuser du côté de l’enfant-roi. Sur le front théâtral, plusieurs propositions sont à retenir dont La conférence portée par Raphaëlle Lalande, Éric Bernier et Amélie Dallaire, Just in de Lucien Ratio ou la bromanceSur le divan de David Bélanger, Cédrik Lapratte-Roy et François Ruel-Côté. Sans oublier le Gala du 10e animé par Sam Breton, avec entre autres Mehdi Bousaidan, Martin Perizzolo et Jay Du Temple. Et le gala 2023 avec notamment Pierre-Yves Roy-Desmarais, Christine Morency et Léa Stréliski.