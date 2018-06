Mode: décès de la styliste Kate Spade

Photo: Bebeto Matthews Associated Press

New York — Le monde de la mode aux États-Unis était endeuillé mardi après le suicide à New York de la créatrice Kate Spade, 55 ans, l’une des grandes signatures de la mode américaine, particulièrement connue pour ses sacs. Initialement journaliste au magazine Mademoiselle, Kate Spade, née Katherine Brosnahan, avait lancé sa marque en 1993 avec son mari, Andy Spade, et des investisseurs extérieurs. Spécialisée dans l’accessoire, Kate Spade aura surtout marqué par ses sacs, dont le style très actuel, chic mais sans ostentation, a été la clé de son succès, ainsi que ses chaussures. Son modèle le plus populaire, le « Sam », un sac rectangle noir de taille moyenne, a été relancé cette année, avec plusieurs variations et de nouveaux motifs et couleurs. La présidente du syndicat américain de la mode (CFDA), la créatrice Diane von Furstenberg, et son p.-d.g., Steven Kolb, se sont dits « dévastés » par l’annonce de la mort de la styliste, « un grand talent qui a eu un impact impossible à mesurer sur la mode américaine et sur la façon dont le monde voyait les accessoires américains ».