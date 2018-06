Granby fête un demi-siècle de chanson

Pour ses 50 ans, le Festival international de la chanson de Granby (FICG) sort l’artillerie lourde en ajoutant une deuxième scène sur le site du parc Daniel-Johnson, mais surtout en pilotant quatre grands spectacles événements originaux à l’extérieur qui viendront pimenter douze jours de festivités, du 15 au 26 août. Le premier, OK on part, sera piloté par Vincent Vallières autour de cégeps et secondaire en spectacle, le 23 août. Le lendemain, Musique de notre monde jouera la carte multigénérationnelle, tandis que le 25 août, Beau comme on s’aime soulignera les 50 ans de l’Office franco-québécois de la jeunesse. Sous la direction de Luc De Larochellière et de Toyo, Fou de toi fermera les festivités, le 26 août, en rassemblant des participants et lauréats ayant marqué le festival, de Pierre Lapointe à King Melrose en passant par Maude Audet et Klô Pelgag. En parallèle, la grande finale du concours, cœur battant du festival, se tiendra le 22 août au Palace de Granby.