Pause forcée pour le Festival international reggae de Montréal

Photo: iStock

Le Festival international reggae de Montréal (FIRM) a annoncé lundi qu’il n’a d’autre choix que de baisser momentanément les bras pour mieux rebondir en 2019. Cette édition, qui devait souligner son 15e anniversaire, sera reportée à l’été prochain, en août 2019. Cette pause forcée devrait permettre à l’équipe de se réorganiser afin de faire entrer son festival dans un monde qui a bien changé depuis sa création. Par voie de communiqué, le fondateur et président, Eric Blagrove, s’est dit optimiste pour la suite. « Nous avons tout fait pour sauver cette édition, mais en vain. Nous allons créer une plateforme interactive, afin d’impliquer les amateurs et améliorer l’expérience. Le festival sera de retour l’an prochain, meilleur et plus pertinent que jamais ! », a-t-il promis.