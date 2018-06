Trois-Rivières plonge du côté des philosophes

Pour penser librement, il faut élargir ses horizons en plongeant dans sa matière la plus dense, la philosophie. Trois-Rivières, qui a déjà une longue tradition littéraire, notamment avec son tentaculaire et couru festival de la poésie, ajoute une corde à son arc avec un premier festival de philosophie. Organisé par la Société de philosophie des régions au cœur du Québec, le « FestiPhilo » propose trois jours d’échange toutes visières ouvertes. Le coup d’envoi sera donné le vendredi 15 juin avec un atelier-conférence sur le revenu minimum garanti donné par Émile Desaulniers. La programmation met la lumière sur des sujets aussi diversifiés et riches que la liberté, la désobéissance civile, la vie bonne, la performance à tous crins ou les fake news. À noter que le samedi 16 juin, une place toute spéciale sera faite aux enfants par l’entremise d’ateliers, mais aussi d’une conférence par Eveline Mailhot-Paquette. Le festival se terminera sur la projection du film Le homard, qui donnera lieu à une discussion philosophique autour des relations amoureuses.