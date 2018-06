Les musées désormais gratuits un dimanche par mois

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Québec — À compter de dimanche, les musées québécois seront gratuits un dimanche par mois. Jalon important de la future politique culturelle qui sera rendue publique le 12 juin, cette mesure vise à faciliter et favoriser l’accès des Québécois à leur culture, a fait valoir la ministre de la Culture, Marie Montpetit, lors d’un entretien à La Presse canadienne vendredi. La ministre en parle comme d’un défi pas si facile à relever, en cette époque où chacun peut consommer ses produits culturels assis bien au chaud dans son salon. « On a un grand défi à l’heure actuelle : c’est de mettre des mesures en place pour que les gens continuent de fréquenter et rechoisissent la culture québécoise, dans un contexte où il y a une mondialisation qui se fait, avec toutes les grandes plateformes », qu’elles soient télévisuelles ou musicales, a commenté la ministre, qui veut faire de l’accès à la culture un des volets majeurs de sa politique fort attendue.