Au calendrier: la créativité fait son nid au festival Quartiers Danses

Pas moins de 26 nouvelles créations et premières formeront le coeur battant du 16e festival Quartiers Danses (FQD) du 5 au 15 septembre prochains. En ouverture, le festival mettra en vitrine le travail d’un jeune chorégraphe berlinois, Roderick George, avec DUST et Fleshless Beast. D’ailleurs, on pourra voir le travail de la Belge Dominique Duszynski, de la Française Hélène Taddei-Lawson, mais aussi de l’Israélien Roy Assaf et de la New-Yorkaise Rebecca Margolick. D’ici, on retient notamment le premier duo de James Viveiros, une oeuvre de Jane Mappin et une intrigante cocréation d’Alix Dufresne et Marc Béland. La soirée de clôture reviendra à l’Attakkalari Dance Company, avec Bhinna Vinyasa.