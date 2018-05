Au calendrier: Nuits d’Afrique et OFF de Québec

Une 32e édition pour le Festival international Nuits d'Afrique



Les chiffres parlent d’eux-mêmes, tourné vers le monde, le 32e Festival international Nuits d’Afrique a de quoi faire largement le tour du globe (aller-retour !) avec ses 125 concerts et activités propulsés par des centaines d’artistes provenant de 30 pays d’Afrique, des Antilles et d’Amérique latine. Du 10 au 22 juillet 2018, les escales plurielles se multiplieront entre les deux coups de tonnerre qu’asseneront Femi Kuti The Positive Force (Nigeria) le 12 juillet à Sekouba Bambino (Guinée) le 22 juillet. Une large place a été réservée aux voix féminines comme Barbara Guillaume (Haïti-Québec), Meklit (Éthiopie), Votia (La Réunion) ou la DJ Yaya (Sénégal-Québec). De même qu’à la nouvelle vague avec AfrotroniX (Tchad-Qc), Boogát (Mexique-Québec) ou le reggaemanNaâman (France) avec son DJ Fatbabs. Au rayon des grands événements extérieurs, signalons : The Skatalites (Jamaïque), Flavia Coelho (Brésil) et HK (France-Algérie).

Le Festival OFF de Québec souffle ses 15 bougies



Le Festival OFF de Québec célèbre ses 15 ans avec la fougue propre à cet âge de déraison en alignant 40 spectacles bien cordés sur cinq jours du 4 au 8 juillet. Le tout avec 50 % d’une programmation consacrée aux artistes de la ville de Québec dans un même lieu, soit la Coopérative Méduse, avec quelques incartades au Sacrilège et au Fou-Bar. Au nombre des coups de gueule proposés par le festival qui aime bien jouer la carte de l’indiscipline et de la marge : un opéra rock sur l’oeuvre de Frank Zappa, une carte blanche à Anatole, mais aussi des passe-droits à Harfang, DF, Zouz et Choses sauvages. On surveillera aussi les spectacles de Dans Brumes, Aurore, Anemone, Albatros, Perdrix et Teke Teke.