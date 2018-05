Culture incarnée

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

Vingt créateurs et pollinisateurs de culture québécoise ont été faits membres de l’Ordre des arts et des lettres du Québec, lundi, lors d’une cérémonie tenue à l’Édifice Wilder - Espace danse, à Montréal. Parmi ceux-ci, le sculpteur, graveur et peintre Armand Vaillancourt a plaidé, poing levé, pour la liberté créatrice, tandis que défilaient à ses côtés des lauréats issus d’horizons très divers, de la poète, réalisatrice, parolière et traductrice innue Joséphine Bacon au réalisateur, scénariste, monteur et producteur Jean-Marc Vallée. À ceux-là s’ajoutent aussi Manon Barbeau, Victor-Lévy Beaulieu, Nicole Brossard, Fernand Dansereau, Angèle Dubeau, André Gagnon, Mattiusi Iyaituk, Roland Lepage, André Ménard, Ginette Noiseux, Jeannot Painchaud, Constance V. Pathy, John R. Porter, Jeanne Renaud, Alain Simard, Yves Sioui Durand et Jana Sterbak.