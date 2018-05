Les flâneurs

Vues en vrac

Le 3 juin, Edith Cochrane et Guylaine Tremblay animeront pour la deuxième année de suite le Gala Québec Cinéma… Ce qui veut dire qu’il vous reste encore quelques jours pour découvrir ou revoir les films qui ont fait craquer la critique et le public au cours de la dernière année grâce au Sprint Gala. Du 29 mai au 10 juin, plusieurs plateformes, dont Tou.tv, Illico sur demande et Bell télé Fibe, s’unissent pour vous offrir le côté sombre de Christian Bégin, une horde zombies affamés, la crise d’Octobre à hauteur d’enfants, le Nunavik comme vous ne l’avez jamais vu, une incursion dans l’univers obscur de Gaétan Soucy… et plus encore ! Plus de détails à quebeccinema.ca.