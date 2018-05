Disparition d’un géant des lettres américaines

Année après année, son nom circulait à tout coup à l’approche de la remise à Stockholm du prix Nobel de littérature. Aujourd’hui, les jeux sont faits : Philip Roth n’obtiendra jamais la plus prestigieuse des récompenses littéraires. L’écrivain américain est mort le mardi 22 mai dans un hôpital de New York à l’âge de 85 ans des suites d’une défaillance cardiaque congestive.

Six ans après avoir annoncé qu’il cessait d’écrire et de publier, Philip Roth, sans conteste l’un des plus grands écrivains de la seconde moitié du XXe siècle, avait tenu promesse sans pour autant renoncer à la parole publique. « J’avais l’impression, avait-il déclaré, que je ne pourrais jamais faire mieux que ce que j’avais déjà fait. Et pourquoi faire moins bien ? »

Vu par certains comme le « Balzac américain », auteur d’une oeuvre considérable composée de vingt-cinq livres, il était entré de son vivant l’automne dernier dans la prestigieuse collection de La Pléiade chez Gallimard pour ses romans des années 1959 à 1977 — Bob Dylan ne peut en dire autant.

Pour le New York Times, notamment, Philip Roth était « le dernier des grands mâles blancs : le triumvirat d’écrivains — Saul Bellow et John Updike étaient les autres — qui ont dominé la littérature américaine pendant la seconde moitié du XXe siècle ».

Il est né en 1933 dans une famille juive de Newark, au New Jersey, d’un père courtier d’assurances. Avant de se mettre à écrire, Philip Roth ira étudier la littérature à l’Université de Chicago. Il a longtemps partagé sa vie entre sa maison dans le Connecticut et un appartement new-yorkais.

Poil à gratter du rêve américain

Depuis la publication de Goodbye, Columbus en 1959, en passant dix ans plus tard par Portnoy et son complexe (devenu La plainte de Portnoy), peinture de la petite bourgeoisie juive américaine et confession d’une obsession sexuelle, l’écrivain était abonné aux scandales littéraires. On l’a régulièrement taxé d’être narcissique, misogyne, provocateur, voire d’être un « juif antisémite ».

La judéité, les États-Unis de l’après-guerre, la sexualité et le désir masculin, la littérature, l’identité, la confusion entre le réel et l’imaginaire ont été ses thèmes de prédilection. Adepte du dédoublement, l’écrivain avait bien entendu ses doubles littéraires : Nathan Zuckerman, David Kepesh et parfois aussi un certain Philip Roth…

En 1990, dans un entretien au quotidien Libération, il déclarait : « Cela fait trente-cinq ans que je suis assis sur une chaise, en face d’une feuille de papier et que j’écris. Sept jours par semaine. Démarrer un nouveau livre est un cauchemar. Le médecin qui arrive le matin dans son cabinet ne doit pas réinventer la médecine. Mais l’écrivain ne sait jamais quoi faire. Il part dans la confusion et l’ignorance. Ses livres précédents ne lui sont d’aucune utilité. Tout est à inventer. Je suis toujours terrifié à l’idée de terminer un livre, j’essaie de faire durer parce que je sais ce qui vient après : rien ! »

Il a pourtant continué à alimenter en livres forts une oeuvre déjà considérable, posant sans cesse un regard lucide ou provocateur sur l’Amérique moderne, ses contradictions et ses petites hypocrisies.

Comme avec Pastorale américaine (1997), prix Pulitzer de la fiction et choisi parmi les cent plus grands romans de tous les temps selon le Time Magazine, ou J’ai épousé un communiste (1998) et La tache (2000), dans lequel il épinglait avec brio l’émergence du politiquement correct.

Disparition d’un moraliste

Dans Le complot contre l’Amérique (2004), il imaginait que le célèbre aviateur Charles Lindbergh, antisémite notoire, battait le président Roosevelt aux élections présidentielles de 1940 et signait un pacte de non-agression avec l’Allemagne nazie.

Pour l’écrivaine Joyce Carol Oates, qui lui rendait hommage dans le quotidien britannique The Guardian, Roth « était au fond un vrai moraliste, animé par une volonté ardente de déraciner l’hypocrisie et la fausseté autant dans la vie publique que dans la vie privée. Peu nombreux sont ceux qui ont vu Le complot contre l’Amérique comme une véritable prophétie, pourtant nous y sommes. Il va demeurer. »

L’oeuvre de ce romancier inventif, véritable tête chercheuse, est aussi marquée par le rire, l’ironie mordante, le comique libidineux. Grand admirateur de Kafka, adepte des faux aveux, Roth se double également d’un infatigable pessimiste (« Les gens qui lisent vont devenir une secte très réduite », croyait-il), transformé depuis l’élection de Donald Trump en spectateur stupéfait devant le dernier avatar du cauchemar américain.

À ses yeux, la réalité américaine est devenue si folle qu’elle dépasse désormais l’imagination d’un écrivain.

Ses derniers romans — Indignation, Le rabaissement ou Némésis — tournaient surtout autour de la maladie, du sexe et de la mort. Philip Roth, à la manière des plus grands, n’a jamais cessé de se questionner sur le sens de la vie.

Dans son Zuckerman délivré (1981), son protagoniste citait une lettre de Kafka à Oskar Pollak : « Il me semble d’ailleurs qu’on ne devrait lire que les livres qui vous mordent et vous piquent. Si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d’un coup de poing sur le crâne, à quoi bon le lire ? »

À la lumière de cette exigence, tout semble bon à lire chez Philip Roth.