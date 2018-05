Au calendrier: les coulisses sur les Correspondances d’Eastman

Les 16es Correspondances d’Eastman s’infiltreront dans les coulisses de la littérature au fil d’ateliers, de cafés, de spectacles et d’entrevues qui aborderont les lieux cachés où se forment les mots, du 9 au 12 août prochain.



Se prêteront à ces réflexions plusieurs plumes, dont Stéphanie Boulay, Lise Bissonnette, Yvon Rivard, Dominique Demers, Kim Thúy, de même que les collègues Jean-François Nadeau et Louis Hamelin.



En spectacle, on retient Au bout de ta langue. Humour debout et poésie drette de David Goudreault, l’interprétation du Poids de la neige de Christian Guay-Poliquin par le Quatuor Claudel et Love Letters par le duo Maude Guérin et Christian Vézina.