Les finalistes du prix Félix-Leclerc ont été dévoilés

Photo: iStock

AMÉ, Andréanne A. Malette, Claude Bégin, Corridor, Émile Bilodeau, FouKi, Hubert Lenoir, Pierre-Hervé Goulet, Roxane Bruneau et Sara Dufour sont les dix finalistes du prix Félix-Leclerc de la chanson cette année. Le prix vise à « stimuler la création chez les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes et à encourager la production et la diffusion de la chanson francophone ». Le prix permet à deux lauréats — un du Québec et l’autre de France — de se faire connaître outre-Atlantique. Ils seront invités à prendre part, en 2019, aux Francos de Montréal (lauréat français) et aux FrancoFolies de La Rochelle (lauréat québécois). Des bourses leur seront également remises. Les 10 candidats en lice pour le prix Félix-Leclerc de la chanson 2018 se produiront en juin dans le cadre des 30es Francos de Montréal. Le lauréat français de l’an dernier, Juliette Armanet, sera le 14 juin à L’Astral. Quant à la lauréate québécoise de 2017, Klô Pelgag, elle montera sur la scène des FrancoFolies de La Rochelle le 15 juillet.