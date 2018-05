Les flâneurs

Jonathan te parle (et écoute)

Le coiffeur Jonathan Van Ness est devenu une célébrité trop attachante avec la série de « remise à neuf » Queer Eye (Netflix). Cette notoriété a dopé l’intérêt pour son blogue Getting Curious with Jonathan. L’idée est toute simple : deux fois par mois, le très maniéré et expressif Jonathan se fait expliquer un problème compliqué par un expert : c’est comment être une femme militaire ? C’est quoi la crise des opioïdes ? Et le génocide arménien ? Cette semaine, Jonathan se demande qui était « la Beyoncé, la Adèle ou la Céline Dion de l’art de la Renaissance ». Il rencontre donc l’historienne de l’art Lisa Boutin Vitela, qui se révèle une pédagogue hors pair. Sa première réponse cite les Tortues Ninja (Leonardo, Michelangelo…), toutes baptisées en l’honneur des géants universels.