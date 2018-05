Codirection au Studio 303

Miriam Ginestier partagera désormais la direction du Studio 303, qui promeut le développement des pratiques émergentes en danse contemporaine et en création interdisciplinaire, avec Kim-Sanh Châu. Mme Châu a travaillé déjà au 303, d’abord aux communications, puis en remplaçant un an Mme Ginestier. « Le contexte actuel d’augmentation des coûts et d’instabilité des financements publics et privés génère une charge de travail et un stress conséquents pour les travailleurs culturels. La redistribution des responsabilités de la direction générale et artistique des deux positions permettra d’atténuer la lourdeur administrative, de dégager du temps pour la planification, tout en respectant la vie personnelle », explique le Studio 303 par voie de communiqué. Cette manière pourrait aussi élargir les perspectives, poursuivent les codirectrices.