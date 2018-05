Jean-Louis Roy nommé à la direction de BAnQ

L’auteur, diplomate et ancien directeur du Devoir, Jean-Louis Roy, sera nommé aujourd’hui président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), a pu faire confirmer Le Devoir ce matin.



Âgé de 77 ans, M. Roy ajoute cette fonction à une feuille de route déjà bien garnie. Il a dirigé Le Devoir au début de la quarantaine, entre 1981 et 1986, moment où il fut nommé délégué général du Québec à Paris. En 1990, il devenait secrétaire général de l’Agence universitaire de la francophonie (maintenant une des branches de l’Organisation internationale de la Francophonie), poste qu’il occupa jusqu’en 1998.



Dans les 20 dernières années, M. Roy a présidé le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, puis le groupe de réflexion Partenariat international, tout en dirigeant l’Observatoire mondial des droits de l’homme.



Le nom de Jean-Louis Roy est beaucoup associé au dossier de la francophonie et de l’Afrique, continent qu’il fréquente assidument depuis une quarantaine d’années. Il a publié de nombreux essais, de même que des romans et de la poésie.



Il succèdera à Christiane Barbe, qui a démissionné en avril 2017. Depuis, c’est Geneviève Pichet qui assumait les fonctions de manière intérimaire.



Le processus de sélection fut long notamment parce qu’une première personne recommandée par le conseil d’administration de la BAnQ a été écartée par Québec au début de l’année. Manon Gauthier, ancienne responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal, ne répondait pas à un critère obligatoire pour accéder aux emplois supérieurs du gouvernement.



D'autres détails suivront.