À mettre au calendrier: ComediHa! et Festival de la poésie de Montréal

ComediHa ! vers de nouveaux lieux

Du 8 au 19 août, le ComediHa ! Fest-Québec prendra racine dans une vingtaine de lieux de diffusion. L’événement d’humour s’ancrera dans les deux salles du Palais Montcalm et dans la salle de l’Impérial Bell, mais aussi dans une vingtaine de lieux de diffusion inusités, dont deux villages éphémères sur la place George-V et au parc de la Francophonie. La télé prendra par ailleurs la scène, alors que Normand Brathwaite animera un spectacle thématique Piment fort et que Jean-François Baril et Alex Perron feront jouer les festivaliers au Tricheur et à La guerre des clans. Parmi les humoristes présents au ComediHa ! Fest-Québec, notons la jeune Rosalie Vaillancourt, Mike Ward, Les Denis Drolet, Jean-Thomas Jobin, Maxim Martin, Billy Tellier, Neev et Yannick de Martino.





La poésie sous toutes ses coutures

D’un hommage à la poétesse Josée Yvon à une table ronde sur l’écriture du territoire, écocritique ou géographie littéraire, le Festival de la poésie de Montréal reprendra sa place du 28 mai au 3 juin. À ses côtés, le Marché de la poésie se tiendra quant à lui du 31 mai au 3 juin, place Gérald-Godin, sur le Plateau Mont-Royal. En hommage à Josée Yvon, la Fée des étoiles, comme on la surnommait de son vivant, poétesse de tous les dangers, une brochette de poètes a préparé un spectacle qui se tiendra le 2 juin à la Maison des écrivains. La poétesse Carole David, qui a préfacé le recueil Danseuses-Mamelouk de Josée Yvon, a agi comme conseillère du spectacle. Un spectacle, célébrant cette fois l’écriture du territoire, se tiendra le 31 mai, sur la scène du Chapiteau. On promet d’y croiser différents points de vue et différents vécus, avec, notamment, Jean Sioui, Serge-Patrice Thibodeau, Mahigan Lepage, Joséphine Bacon et Virginia Pésémapéo Bordeleau. Le thème de l’écriture du territoire, ou nature writing, sera aussi le sujet de la Grande Table, qui sera animée par Louis-Karl Picard-Sioui, vendredi 1er juin, à la librairie Olivieri. Le 29 mai, Emmanuel Robichaud met en scène La chasse aux licornes, un recueil de Baron Marc-André Lévesque, paru aux Éditions de l’Écrou, en 2016. Le spectacle Projections réunira quant à lui trois poètes, Ariane Gélinas, Michel Pleau et Ouanessa Younsi, et les musiciens Jimmy Lahaie, Hélène Lemay et André Moisan.