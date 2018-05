Les flâneurs

Le poids de l'histoire

Coup de coeur pour l’oeuvre portable de l’Ontarienne Esmaa Mohamoud, Untitled (no fields), montrant les épaulettes et le casque d’un sportif prêt à bondir. Ces accessoires sont ornés d’un tissu de wax et accompagnés d’une traîne de chaînes. L’oeuvre fait partie d’Ici, nous sommes ici. L’art contemporain des Noirs canadiens au MBAM. Accompagnée d’une photographie monumentale, l’allégorie est un commentaire sur « l’histoire plus ancienne de l’exploitation et du contrôle social des corps des hommes noirs sur le terrain, qu’il s’agisse d’esclavage ou de sport ». Elle raconte aussi « l’endurance et la résilience de la communauté noire ».