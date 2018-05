Israël rispote aux tirs de roquettes iraniennes en Syrie

Jérusalem — Des missiles israéliens ont été lancés dans la nuit de mercredi à jeudi sur le territoire syrien après des tirs de roquettes iraniennes un peu plus tôt sur la partie du Golan occupée par Israël, selon des sources israéliennes et syriennes. « Des missiles israéliens ont visé des positions du régime [syrien] et de ses alliés près de la ville de Baas dans le secteur de Kuneitra », situé sur la partie non occupée par Israël du Golan, a indiqué l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), selon lequel « aucune victime civile n’est à déplorer pour l’instant ». Ces frappes israéliennes surviennent après les tirs d’une vingtaine de projectiles et roquettes par les forces iraniennes en Syrie en direction des forces israéliennes.