Mile Ex End: grandir autrement

On ne s’attendait pas à ce que la deuxième édition du festival Mile Ex End opte pour une vocation tripartite : deux jours de musique (les 1er et 2 septembre), une journée de rigolade (le 8), une journée de… houblon (le 15). Les Barr Brothers et PUP sont les gros noms du premier jour, Broken Social Scene et Rhye du second. S’ajoutent Helena Leland, Charlotte Day Wilson, Pierre Kwenders. « Mile Ex End rigole », misera sur Mehdi Bousaidan, Rosalie Vaillancourt, Julien Lacroix ou encore Virginie Fortin. Et l’Oktoberfest, le 15 septembre ? Qui vivra boira.