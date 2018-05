Des expositions qui honorent les cultures du monde

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

L’art transcende la couleur de la peau et les origines ethniques. À partir du 12 mai jusqu’au 16 septembre, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) présentera deux expositions mettant en valeur l’art africain et les œuvres d’artistes noirs canadiens. Tour d’horizon.

Cet été, au MBAM, deux expositions, présentées dans un parcours continu, susciteront la curiosité des amateurs d’art. La première exposition s’intitule D’Afrique aux Amériques : Picasso en face-à-face, d’hier à aujourd’hui et la deuxième, Nous sommes ici, d’ici : l’art contemporain des Noirs canadiens. Dans la première, on découvre l’évolution de la perception, depuis surtout le milieu du siècle dernier, en rapport avec les objets d’art outre-Europe et l’intérêt de Picasso pour cet art. Dans la seconde, de talentueux artistes noirs canadiens se révèlent à nous.

Picasso et l’art africain

La plupart des amateurs d’art avisés connaissent l’intérêt que Picasso entretenait pour l’art africain et, dans une moindre mesure, pour celui provenant de l’Océanie. L’exposition D’Afrique aux Amériques présente plusieurs des œuvres de ces continents, dont celles que le célèbre peintre Picasso possédait. « Picasso n’était pas un collectionneur, rappelle Nathalie Bondil, directrice du MBAM et commissaire pour cette exposition. Mais il aimait bien cet art. Il gardait ces objets dans son atelier et s’en inspirait pour sa création. » Cette exposition regroupe plus de 300 œuvres provenant du Musée du quai Branly-Jacques Chirac, du Musée national Picasso-Paris et de collections particulières. Sur ce nombre, une centaine se trouvaient dans l’atelier de Picasso.

Cependant, ces objets n’ont pas toujours été considérés comme des objets d’art. L’exposition rappelle que, pendant longtemps, on les a considérés comme des curiosités ethnographiques. « Cette perception était liée au colonialisme », soutient Mme Bondil. Ainsi, le Musée ethnographique du Trocadéro, premier du genre à Paris, ouvert en 1878, présentait les œuvres hors Europe de cette façon.

D’objets ethnographiques à objets d’art

Au cours du siècle dernier, un revirement de situation s’est opéré. L’art d’Afrique, d’Océanie et des Amériques est devenu un phénomène artistique englobant styles, histoires et cultures variées. Dans le cours de l’exposition, on apprend que Picasso avait un attachement particulier pour l’art africain. « Picasso aimait bien cet art africain pour son réalisme et il a été le premier à considérer ces objets comme de l’art », soutient Mme Bondil. Preuve d’une évolution des mentalités, le Musée des colonies à Paris devient, en 1962, le Musée national des arts d’Afrique et d’Océanie.

Comme le mentionne le document présentant l’événement, l’exposition pose donc un regard inédit sur l’œuvre de Pablo Picasso (1881 à 1973), en relatant le fil chronologique de sa vie, et sur l’histoire de l’art moderne.

Ici au Canada

En poursuivant le parcours, le visiteur découvrira l’exposition Nous sommes ici, d’ici. Cette exposition, créée par le Musée royal de l’Ontario, a été enrichie d’un volet québécois. Elle présente les œuvres de huit artistes contemporains canadiens auxquels ont été ajoutés trois artistes montréalais (Eddy Firmin, Manuel Mathieu et Shanna Strauss). « Ces trois artistes ont été choisis pour leur belle feuille de route artistique », affirme Geneviève Goyer-Ouimet, commissaire de cette exposition, conservatrice de l’art québécois et canadien contemporain et titulaire de la chaire Gail et Stephen A. Jarislowsky au MBAM. Le MBAM est d’ailleurs en processus d’acquisition pour l’oeuvre de Manuel Mathieu intitulée Autoportrait. Cette œuvre a été réalisée à la mémoire de sa grand-mère, première immigrante de la famille à s’établir à Montréal en provenance d’Haïti.

Abattre les préjugés

L’exposition souhaite déconstruire le discours prédominant qui réduit l’expérience des Noirs canadiens à d’éternels immigrants ou à de nouveaux immigrants. « Nous voulions aussi montrer la diversité des communautés noires, qui sont loin d’être monolithiques », affirme Mme Goyer-Ouimet qui croit qu’à l’issue de ce parcours, le visiteur aura une perception différente de cette communauté.

Des œuvres percutantes

Dans le cadre de l’exposition, des œuvres permettront aux visiteurs de se sensibiliser à l’existence de l’esclavage au temps de la colonie, croit Mme Goyer-Ouimet. Selon les recherches de l’historien Marcel Trudel, il y a eu du début de la colonie jusqu’au début des années 1800, 4000 esclaves en Nouvelle-France, dont le tiers était des Noirs. Les deux autres tiers étaient des Amérindiens. L’esclavage a été aboli en 1834.

Parmi les œuvres percutantes présentées, Mme Goyer-Ouimet mentionne celle de Chantal Gibson. On y voit 2000 cuillères toutes peintes en noir. « En les peignant ainsi en noir, elle les a uniformisés de façon à créer un amalgame qui correspond souvent à la façon dont on perçoit la communauté noire, dit-elle. En s’approchant des objets, on s’aperçoit que, sous la peinture, chaque cuillère a un motif différent, reflétant la diversité de cette communauté. »

Une autre œuvre est également très forte en symbolisme. Créée par l’artiste ontarienne Esmaa Mohamoud, elle représente un Noir footballeur vêtu de vêtements typiques des Africains. Dans son dos, il y a toutefois une série de chaînes. « Cela fait référence à la traite des humains », dit Mme Goyer-Ouimet.

Enfin, une dernière œuvre marquante est celle d’Eddy Firmin, artiste montréalais originaire de Martinique. Il s’agit d’un buste en céramique où le cou de la personne est orné d’un anneau. L’article portant sur l’exposition dans la revue du MBAM souligne l’inconfortable parallèle entre l’esclavage passé et celui que nous vivons aujourd’hui. « La surconsommation retire au citoyen le contrôle sur sa vie en le réduisant à l’état de consommateur », mentionne-t-on.