À mettre au calendrier

Nouvelles couleurs pour Vue sur la relève

Lancé mardi soir avec Klô Pelgag en tête d’affiche au Monument-National, le 23e Festival Vue sur la relève affiche cette année de nouvelles couleurs, celles de son nouveau directeur général, Étienne St-Laurent, qui a travaillé en tandem avec la fondatrice Marie-André Thollon, dont c’est le dernier tour de piste avant la retraite. Jusqu’au 19 mai, des artistes de toutes les disciplines des arts de la scène (et même une première artiste en arts visuels,) présenteront leurs oeuvres en désormais trois sites concentrés : le Monument-National, Le Ministère et la Place des Festivals. En musique, on retient entre autres les passages deet. Du côté de la danse et du théâtre, on verra notamment le, laet. À noter qu’, gagnant du prix Vue sur la relève lors de la 38e édition de Cégeps en spectacle, en partenariat avec le RIASQ, fera le lancement de son EP le 16 mai 2018 à 20 h, au Ministère. La soirée de remise des Coups de pouce se déroulera quant à elle le 23 mai au Ministère.





Montréal complètement cirque

La 9e cuvée de Montréal complètement cirque prendra d’assaut la métropole à partir du 5 juillet. Jusqu’au 15 juillet y défilera la crème de la mécanique circassienne venue de France, d’Australie, du Canada et, pour la première fois, d’Argentine. Le coup d’envoi sera donné par les Australiens de Gravity Other Myths avec l’énergique Backboneet par la Company 2 avec le déjanté Scotch Soda(notre photo). En première mondiale, on verra aussi Sisters, la plus récente production des 7 Doigts, ces enfants chéris du cirque québécois, qui entrent dans l’univers des soeurs Ayin, Miriam et Lhasa de Sela. De France, on verra le travail des acrobates de La Volte avec Chute ! De l’Argentine, Montréal verra le sensuelUn poyo rojo. Même les bébés auront leur moment circassien cette année avec Le mobile, un spectacle québécois conçu juste pour eux. Une foule d’activités à l’extérieur sont aussi au programme, notamment avec le retour des Minutes complètement cirque et une création originale, Phénix, tous les jours sur la place Émilie-Gamelin.





L’été de l’Orchestre de la Francophonie

La 18e saison de l’Orchestre de la Francophonie (OF), académie d’orchestre pour 62 musiciens francophones dirigée par Jean-Philippe Tremblay, qui présentera une quinzaine de concerts au Québec et en Ontario entre juin au début août, est marquée par une présence originale aux FrancoFolies de Montréal, le 14 juin à la Maison symphonique, avec un projet André Mathieu. Programmé à l’occasion du 50e anniversaire de la disparition du compositeur, le concert proposera des œuvres pour piano, des scènes de ballet et chansons et réunira Alain Lefèvre, Diane Dufresne, Catherine Major, Florence K et Marc Labrèche. Cet étonnant aréopage succédera à une représentation du concert de Pelléas et Mélisande de Debussy le 8 juin au Festival Classica, avec Guillaume Andrieu, Samantha Louis Jean et Marc Boucher, une équipe que l’on retrouvera le 29 juillet au Festival d’opéra de Québec. La 5e Symphonie de Tchaïkovski sera le fil conducteur de l’été. L’OF la jouera un peu partout, par exemple à Montréal aux Concerts populaires le 19 juillet. À noter qu’à Montréal, l’OF reconduit son association avec la SAT et présentera pendant deux soirs au Monument-National une version française du Fantôme de l’opéra d’Andrew Lloyd-Webber.