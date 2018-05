Le prix Émile-Nelligan va à François Guerrette

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

C’est un « livre abouti » et « fort accompli » par un poète qui y démontre « l’ampleur de son talent », qui a été retenu lundi par le jury de la Fondation Émile-Nelligan. Le 39e prix Émile-Nelligan, Constellation des grands brûlés (Poètes de brousse), de François Guerrette, tire sa force « dans la fluidité des figures et la souplesse avec laquelle les images sont liées et s’entremêlent », a déclaré le président du jury, José Acquelin. Stainless (l’Hexagone), de Hugo Beauchemin-Lachapelle, et À propos du ciel, tu dis (Le Noroît), de Sarah Brunet Dragon, étaient les deux autres finalistes de ce prix, qui couronne un poète de 35 ans ou moins pour un recueil publié en français au cours de la dernière année.