Les flâneurs

Collateral, l’atypique production

Le jeune livreur de pizza Abdullah Asif se fait assassiner et l’enquête démarre. La courte série Collateral de la BBC, coproduite et diffusée ici par Netflix, propose en quatre épisodes un instantané des rapports de la société britannique avec les migrants avec, au passage, une impressionnante galerie de personnages, dont une soldate, un député et une inspectrice enceinte jouée par Carey Mulligan (Shame). Cette série engagée à gauche du scénariste David Hare (The Hours) a été reçue à coups de bâtons pour cette exacte raison par le quotidien The Telegraph (surnommé The Torygraph). Ce n’est vraiment pas une raison pour se priver de cette très originale et très atypique production.