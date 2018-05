Deux gestionnaires culturels primés

C’est à deux lauréats ex aequo que la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux, de HEC Montréal, a décerné mercredi son Prix du gestionnaire culturel. Pierre Des Marais, directeur général et artistique du diffuseur Danse Danse à Montréal, et Pierre Fortier, directeur général et artistique du Festival international de la chanson de Granby, se partagent ainsi l’honneur. En choisissant M. Des Marais, le jury a voulu reconnaître « sa longue carrière dédiée entièrement à la création et à la diffusion de la danse contemporaine autant chez nous que dans les grandes capitales du monde ». Chez M. Fortier, c’est « l’engagement exceptionnel du lauréat à la diffusion de la chanson au Québec et à travers le Canada français » que le jury a salué. Une bourse de 5000 $ accompagne le prix.