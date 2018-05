Un tableau de Paul-Émile Borduas à l’encan d’Heffel

Photo: Heffel

La maison de vente aux enchères canadienne Heffel a annoncé que sa vente du 30 mai prochain comprendrait les larges Figures schématiques (1956) de Paul-Émile Borduas, père de l’automatisme, pédagogue, auteur de l’essai qui donna plus tard son titre à Refus global. Cette large toile — quatre pieds de haut par six de large —, de la série des « noirs et blancs » de Borduas, a été peinte à Paris. Elle a fait partie en 2008 de l’exposition Les automatistes à la galerie Orange. La maison Heffel estime que la toile pourrait atteindre les 3 à 5 millions de dollars. Seront également mis à l’encan à Toronto un Tom Thomson, deux Jean-Paul Riopelle, deux Jean Paul Lemieux, des Lawren Harris et un Emily Carr.