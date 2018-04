Les flâneurs

Plongée dans l’Oasis

C’est un Steven Spielberg en grande forme qui nous a livré son plus récent film, Ready : Player One, qui combine habilement son inquiétude envers les mondes virtuels et son amour des récits bienveillants à la E.T. En 2045, le monde réel est dans un état tel que la population se réfugie en masse dans l’Oasis, un jeu — magnifiquement montré à l’écran — qui permet de fuir la réalité. Mais au décès d’un de ses créateurs, l’existence de l’Oasis est menacée et pourrait tomber aux mains d’une grosse compagnie mal intentionnée. Spielberg multiplie les références nostalgiques, propose des personnages attachants et dose bien le virtuel et le réel.