Les décors et costumes de Broue au musée

Les trois comédiens de Broue — Michel Côté, Michel Gauthier et Marc Messier — ont donné au Musée de la civilisation, à Québec, l’ensemble des éléments qui ont accompagné l’histoire de la populaire pièce depuis sa première représentation en 1979 jusqu’à la dernière en 2017. Comme l’a énuméré jeudi le directeur général du musée, Stéphan La Roche, il s’agit des décors, des costumes, des accessoires, du contenu des loges, du texte, des affiches et des photos. Créée en 1979, dans la toute petite salle du Théâtre des Voyagements, la pièce est devenue le plus grand succès du théâtre québécois. Jouée par la même équipe de comédiens pendant 38 ans sur toutes les scènes de la province, elle compte plus de 3300 représentations et environ trois millions d’entrées. Broue a aussi été adaptée au Canada anglais, en Belgique et en France.