Aider à créer en toute équité

Dans la foulée des #MoiAussi qui ont déferlé cette année ici comme ailleurs, touchant pour certains de plein fouet le milieu culturel, Ottawa a annoncé mercredi une série de mesures afin de « promouvoir un milieu de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement » au sein des quelque 1750 organismes culturels qu’il finance. L’initiative présentée par la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, et le directeur du Conseil des arts du Canada (CAC), Simon Brault, vise non seulement le harcèlement et l’inconduite sexuelle, mais aussi toutes les formes de discrimination. C’est le Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC) qui pilotera le programme doté d’une enveloppe de 552 000 $. Il prendra la forme de mesures diverses visant à doter le secteur culturel des outils, des pratiques et de la formation nécessaires pour créer et préserver des milieux de travail respectueux. Cette initiative s’inscrit dans la révision des politiques du CAC annoncée en janvier dernier. Ce dernier vise une gestion plus efficace, mais surtout plus équitable des subventions. Ainsi, si un organisme manque à ses engagements, son dossier pourra désormais être révisé, et ce, jusqu’au retrait de sa subvention, si cela est jugé nécessaire.