Une pétition pour sauver le Chagall

Photo: Musée des beaux-arts du Canada

Des voix s’élèvent contre la vente par le Musée des beaux-arts d’Ottawa (MBAC) d’une huile de Marc Chagall, La tour Eiffel (1929), qui servirait de monnaie d’échange pour acquérir une toile de Jacques-Louis David, Saint Jérôme (1779). Le Chagall, qui sera mis aux enchères à New York le mois prochain, est en effet au coeur d’une pétition lancée cette semaine par Natasha Abramova. Celle-ci y presse la ministre du Patrimoine, Mélanie Joly, de mettre un frein à cette vente, tout en exigeant plus de transparence de la part du musée quant à ses politiques d’aliénation d’oeuvres. Elle fait valoir que la décision controversée a été remise en doute non pas seulement par des citoyens, mais par des spécialistes de l’art de plusieurs horizons. Vendredi, plus de 700 personnes avaient signé cette pétition.