Le Théâtre Blanc devient Carte blanche

Le Théâtre Blanc n’est plus, vive Carte blanche ! Baptisée Théâtre Blanc à sa fondation, en 1979, pour évoquer la force créatrice de la page blanche, la compagnie estime que ce nom, quatre décennies plus tard, résonne aujourd’hui bien mal avec le présent. Il y a un risque d’un glissement, spécialement à l’anglaise, de Blank Theatre à White Theatre, qui ramène à des enjeux raciaux auxquels la compagnie résidente du Théâtre Périscope ne souscrit pas. « Nous tenons absolument à nous positionner contre toute forme d’interprétation […] qui pourrait renvoyer à de l’exclusion, à du racisme ou à toute mouvance idéologique de la sorte. L’ouverture et le désir d’aller à la rencontre de l’altérité sont parmi nos valeurs fondamentales. Nous nous voyons dès lors obligés de rectifier le tir », a expliqué son directeur artistique, Christian Lapointe, par voie de communiqué.