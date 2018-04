Les flâneurs

On rêve à Québec

Dans le cadre de son événement L’une et l’autre : les femmes et le cinéma québécois, Antitube propose le samedi 21 avril La vie rêvée de la cinéaste Mireille Dansereau. On y suit l’amitié indéfectible qui naît entre Isabelle et Virginie, deux jeunes femmes qui, ensemble, se forgent une vision de l’homme dit « idéal », ou « rêvé ». Illusoire fantasme ? Sorti en 1972, il s’agit, pour mémoire, du tout premier long métrage de fiction réalisé par une femme au Québec. À l’auditorium Roland-Arpin du Musée de la civilisation, en présence de Mireille Dansereau.