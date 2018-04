Festif!: 64 artistes à Baie-Saint-Paul

Né de la seule volonté de jeunes de Charlevoix, le Festif ! est devenu en quelques années un incontournable du circuit estival des festivaliers québécois. Et cette année, ceux qui feront la route jusqu’à Baie-Saint-Paul auront droit à une belle ribambelle de prestations, notamment sur la grande scène, avec toute la bande de l’hommage « Desjardins, on l’aime-tu ! », Patrick Watson, Hubert Lenoir, Vincent Vallières et Tiken Jah Fakoly. Dans le sous-sol de l’église, sous les chapiteaux, dans les ruelles ou sur le quai, il y aura aussi Galaxie, Mara Tremblay, Philippe Brach, Matt Holubowski, Fred Fortin, Keith Kouna, Marie-Jo Thério, Milk Bone, Émile Bilodeau et plusieurs autres. La formule des « spectacles surprises », tenus dans des lieux insolites et annoncés à la dernière minute, est aussi de retour. Bref, beaucoup à voir, mais surtout à entendre du 19 au 22 juillet.