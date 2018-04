Les flâneurs

Le théâtre de l’intime

De plus en plus d’expériences théâtrales se déploient hors des scènes consacrées, dans des locaux industriels ou résidentiels. Formule souvent participative qui n’est pas inédite mais qui reprend du service. Ça vaut la peine d’aller s’y pointer (pas plus de vingt spectateurs à la fois) malgré le côté de bric et de broc qui s’y rattache en général, petit budget oblige. Ainsi, jusqu’au 7 juin, dans l’appartement du 1955 rue Fullum, La Mondiola écrite et mise en scène par Julie Vincent sur une idée de Ximena Ferrer, après plusieurs séances d’improvisation en amont. Entre le salon, la salle à manger, le corridor, la chambre, sur choc des cultures, un anniversaire de naissance se double d’une cérémonie funèbre, alors qu’une adolescente rebelle joue de masques et de fureur pour mieux réinventer le père perdu. Le théâtre de l’intime irrite parfois, bouscule toujours, car il abolit la distance entre les interprètes et le public.