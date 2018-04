«Hochelaga, terre des âmes» et «Le problème d’infiltration» récoltent 10 nominations chacun

Les cinéastes François Girard et Robert Morin ont de quoi se pavaner : leurs films respectifs, Hochelaga, terre des âmes et Le problème d’infiltration, dominent la liste des aspirants lauréats aux prix Iris du Gala Québec Cinéma avec 10 mises en nomination chacun.

Les affamés de Robin Aubert les talonne avec neuf mises en nomination, dont dans la catégorie du meilleur film, au côté du Problème d’infiltration. Ces deux oeuvres sont également en lice pour la meilleure réalisation.

Quatre autres films s’illustrent avec huit nominations, soit Boost de Darren Curtis, Chien de garde de Sophie Dupuis, La petite fille qui aimait trop les allumettes de Simon Lavoie et Les rois mongols de Luc Picard.

Un gala en deux temps

Le couronnement des gagnants se fera en deux temps, soit lors d’un premier gala récompensant les artisans du cinéma québécois animé par Léane Labrèche-Dor et Pier-Luc Funk, diffusé le 29 mai à l’antenne d’Artv, où 14 statuettes seront remises.

Le gala qui couronnera les 13 autres gagnants aura lieu le dimanche 3 juin sur les ondes de Radio-Canada sous la gouverne de Guylaine Tremblay et d'Édith Cochrane.

Les jurys appelés à décerner les prix ont fait le tri parmi 37 longs métrages de fiction, 34 longs métrages documentaires, 39 courts métrages d’animation et 27 courts métrages de fiction pour finalement aboutir à une imposante liste de 193 finalistes.

Les aspirants au titre très convoité de meilleur film, outre Le problème d’infiltration et Les affamés, sont Boost, Chien de garde, La petite fille qui aimait trop les allumettes, Les rois mongols et Tuktuq.

Les réalisateurs Robin Aubert (Les affamés), Darren Curtis (Boost), Sophie Dupuis (Chien de garde), Robert Morin (Le problème d’infiltration) et Luc Picard (Les rois mongols) se disputeront la statuette de meilleur réalisateur.

Du côté des comédiens

Le prix de la meilleure interprétation féminine dans un rôle principal sera disputé par Charlotte Aubin (Mathilde dans Isla Blanca), Mélissa Désormeaux-Poulin (Estelle Legrand dans Le trip à trois), Denise Filiatrault (Mme Lapierre dans C’est le coeur qui meurt en dernier), Maude Guérin (Joe dans Chien de garde) et Élise Guilbault (Monique Langevin dans Pour vivre ici).

Chez les hommes, la lutte se fera entre Christian Bégin (Louis dans Le problème d’infiltration), Jesse Camacho (Chris dans We’re Still Together), Patrick Huard (David Bouchard dans Bon Cop Bad Cop 2), Joey Klein (Bobby dans We’re Still Together) et Jean-Simon Leduc (JP dans Chien de garde).

Comme annoncé, le gala sera aussi l’occasion de saluer la riche contribution du réalisateur André Forcier, qui recevra l’Iris Hommage 2018 pour plus de 50 ans d’une production bien encastrée dans l’imaginaire québécois avec des films tels que L’eau chaude, l’eau frette, Kalamazoo, Une histoire inventée, Embrasse-moi comme tu m’aimes, pour ne nommer que ceux-là.