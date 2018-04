Les flâneurs

Le juste mot

À vos services de télé sur demande ! Présenté récemment à Showtime et à The Movie Network, le documentaire Word Is Bond s’attarde aux paroles dans le monde du rap. Le réalisateur Sacha Jenkins connaît bien son sujet, lui qui a beaucoup écrit comme journaliste sur la scène hip-hop. Au fil de nombreuses entrevues avec des artistes, le film propose un regard à la fois historique et actuel sur le rapport des rappeurs aux mots et à leur puissance, sur leur importance dans cette forme d’art. À l’écran, la crème du hip-hop apparaît, du vétéran Rakim au bouillant Anderson .Paak.