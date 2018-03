Les avocats s’affrontent déjà en vue du second procès de Bill Cosby

Photo: Matt Slocum Associated Press

Les avocats de Bill Cosby ont croisé le fer avec des procureurs, vendredi, pour empêcher les jurés au second procès du comédien d’entendre un témoignage où il reconnaît avoir drogué bon nombre de ses partenaires sexuelles. Lors d’une audience préliminaire, le procureur public Kevin Steele a demandé au juge de permettre la lecture de ce sinistre témoignage lors du nouveau procès de l’acteur pour agression sexuelle. Le juge Steven O’Neill a refusé de trancher à cet effet avant le début des procédures, soit au plus tôt le 9 avril. Kevin Steele a fait valoir que le témoignage, de même que ceux de cinq autres accusatrices, permettrait de dépeindre l’accusé comme un prédateur en série. Ces femmes n’avaient pas pu être appelées à la barre lors du dernier procès, qui s’était soldé par une impasse du jury, mais le témoignage de l’acteur avait été entendu. La sélection du jury doit s’amorcer lundi, alors que Bill Cosby, aujourd’hui âgé de 80 ans, est accusé d’avoir drogué et agressé sexuellement Andrea Constand à son domicile en banlieue de Philadelphie, en 2004.