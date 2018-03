Montréal craque pour l’OM

Photo: Valérian Mazataud Le Devoir

C’était jour de fête pour le milieu culturel montréalais jeudi, alors que le Conseil des arts de Montréal (CAM) octroyait à l’Orchestre Métropolitain (OM) son 33e Grand Prix dans une cérémonie où on a pu voir s’exécuter plusieurs artistes, dont ceux des 7 doigts. « Il y a eu un avant et un après-2017 » pour l’OM, dont la première tournée européenne a été un triomphe, a rappelé le président du CAM, Jan-Fryderyk Pleszczynski, tout en saluant les qualités de l’Orchestre et de son chef, Yannick Nézet-Séguin, qui « ose », « fédère » et « rayonne ». En l’absence du chef, c’est son p.-d.g. ému, Jean R. Dupré, qui a reçu les honneurs, se félicitant de ce « tournant » qui permet à l’OM d’envisager l’avenir avec une ardeur renouvelée. En plus de cette bourse de 30 000 $, le CAM en a ajouté une autre de 15 000 $, remise à la faveur de la création d’un nouveau prix, celui du jury. C’est l’ATSA, Quand l’art passe à l’action, qui en a cueilli les premiers fruits.