Les flâneurs

Ferré, tissé serré

C’est du petit point, entre danse et musique, entre mots et gestes. Monté en 2016 pour célébrer le 100e anniversaire de Léo Ferré, Corps Amour Anarchie n’avait eu que quelques soirs pour semer sa douce folie poétique. Voici que l’équipée reprend pour une quinzaine d’escales au Québec. Pierre-Paul Savoie dirige un esquif de nouveau chargé à bloc, à la voix (Bïa, Faubert, Major, Désilets et Philippe B.) comme au corps (sur des chorégraphies d’Hélène Blackburn, Emmanuel Jouthe, Anne Plamondon, David Rancourt et Pierre-Paul Savoie). Une vraie dentelle, avec quelques fils qui dépassent, sans pour autant déparer les motifs.