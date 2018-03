Une politique culturelle d’un demi-milliard

Habitué aux budgets serrés, le secteur culturel a eu droit mardi à des investissements inédits. Québec consacrera ainsi plus d’un demi-milliard pour implanter sa nouvelle politique culturelle, tout en bonifiant de 11 % le budget du ministère. Les médias auront leur part… alors que les géants du Web devront faire la leur.

Plusieurs voix du milieu culturel craignaient que le projet de nouvelle politique culturelle n’ait pas les moyens de ses ambitions ? C’est le contraire qui se profile. « Dans tous les sens, c’est un budget historique pour la culture », a affirmé la ministre de la Culture, Marie Montpetit. « Les 539 millions [sur cinq ans] réservés pour la politique culturelle permettent d’asseoir le cadre financier et d’assurer des mesures concrètes », croit-elle.

Le plan d’action précis de la politique culturelle sera dévoilé dans les prochaines semaines. Mais le budget de mardi en détaille déjà les quatre grands axes :

Rapprocher la culture des jeunes : 113 millions.

Québec consacrera 35 millions pour augmenter les sorties culturelles pour les élèves. Un autre montant de 35 millions sera accordé à différentes institutions pour « renforcer leur action auprès des jeunes ». Les musées McCord (11 millions) et des Beaux-arts de Montréal (10 millions), de même que les orchestres symphoniques de Montréal (7,5 millions, déjà annoncé) et de Québec (3 millions), de même que l’Orchestre Métropolitain (2,5 millions), se partagent l’essentiel de l’enveloppe.

Favoriser la création : 168,9 millions.

L’aide à la création passera par une augmentation totale de 100 millions (sur cinq ans) des budgets du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et de la Société des entreprises culturelles du Québec (SODEC). L’argent est destiné aux budgets destinés à la création, à la production et à la diffusion. À noter que la banque d’affaires de la SODEC — qui finance des prêts à des entreprises culturelles — recevra 30 millions supplémentaires en capital mis à sa disposition.

Un nouveau crédit d’impôt pour le doublage de films coûtera par ailleurs trois millions. Autrement, quelque 42 millions sont réservés à des projets de développement d’infrastructures culturelles — notamment pour le Musée d’art contemporain de Montréal et le Musée national des beaux-arts du Québec.

Appuyer la culture dans toutes les régions : 110,7 millions.

Québec va bonifier de 35 millions le Fonds du patrimoine culturel québécois, créé en 2006 pour soutenir la protection et la mise en valeur de ce patrimoine. Le fonds est financé par un prélèvement sur les revenus de la taxe sur les produits du tabac… Québec calcule avoir investi 150 millions depuis la création du fonds, ce qui a généré des investissements de 148 millions de la part de partenaires. Les résultats sont qualifiés « d’exceptionnels » par Québec.

Une autre somme de 5 millions servira à offrir des visites gratuites dans les musées du Québec — un dimanche par mois.

Déployer la culture dans l’espace numérique : 116,3 millions.

« Des actions visant à faciliter l’utilisation des technologies numériques à chacune des étapes menant à la consommation des contenus culturels doivent continuer à être mises en oeuvre », reconnaît le document budgétaire. Québec consacrera 40 millions en soutien des entreprises culturelles dans l’environnement numérique — notamment pour qu’elles aient accès à des moyens technologiques de diffusion des oeuvres. Cet axe de la politique culturelle sera arrimé au Plan culturel numérique.

L’élargissement du crédit d’impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle québécoise coûtera quant à lui 11,6 millions sur cinq ans. Le crédit sera désormais accessible aux productions destinées à une diffusion sur les plateformes numériques. Actuellement, une diffusion à la télévision ou en salles est essentielle pour avoir accès aux

Budget du ministère bonifié.

Au-delà des 509 millions spécifiquement dédiés à la politique culturelle, le budget montre que le budget de dépenses de programmes du ministère passera de 701 millions en 2017-18 à 778 millions en 2018-2019, ce qui représente une hausse de 11 %. Le budget pour cette année inclut toutefois 52 millions provenant du Fonds de suppléance. C’est « la plus importante hausse annuelle depuis deux décennies », se vante Québec… cela même si, dans les faits, le budget du ministère continue d’accaparer un peu moins de 1 % du budget global du Québec.

Tout mis ensemble — dépenses des organismes, fonds spéciaux et dépenses financées par le régime fiscal — le financement gouvernemental pour le secteur culturel est établi à 1,2 milliard.