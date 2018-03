Philip Kerr n’excavera plus les horreurs du Reich

« Il y a un an exactement, je lui faisais découvrir le Crozes-Hermitage blanc, il a bien apprécié, il était en forme, égal à lui-même. Et puis, en octobre, il m’a dit qu’il se sentait très fatigué, et voilà, il est parti, en sept mois [emporté par un cancer]… » La voix au téléphone, d’ordinaire pimpante, est en berne. L’éditrice Marie-Caroline Aubert, grande connaisseuse du polar (elle vient de rejoindre Gallimard pour développer le pôle anglo-saxon de la Série Noire), a côtoyé Philip Kerr pendant quinze ans, le publiant notamment au Masque et au Seuil. Elle dit d’ailleurs : « Bleu de Prusse, son roman qui va paraître au Seuil en mai, est génial. On est une semaine avant le cinquantième anniversaire d’Hitler, et un meurtre est commis à Berchtesgaden, son village, sur la terrasse du Berghof, le nid d’aigle du Führer. Il ne faut surtout pas qu’un tel sacrilège soit rendu public. Bernie est obligé par le général Heydrich de découvrir le coupable, et il n’a qu’une semaine… Toutes les strates de la corruption au sein du Reich sont mises au jour, toutes les tares du régime nazi, c’est très, très mélancolique. »

Bernie Gunther, grand atrabilaire

« Bernie », c’est évidemment Bernie Gunther, que tout amateur de polar associe spontanément à Philip Kerr même si l’Écossais a eu d’autres protagonistes : ce personnage de flic, inspecteur de la Kripo, la police criminelle de Berlin au temps du Reich (il deviendra privé après s’en être fait congédier), est exemplaire du roman noir, concentré de mal-être, de doutes, de culpabilité. Bernie, antinazi convaincu, fait des concessions au Reich, obéit tout en transgressant en douce, s’épuise à ne pas se renier totalement tout en sauvant sa peau. « Cela fait dix ans que je me réveille chaque matin avec une sensation de pourriture dans l’estomac », dit ce grand atrabilaire dans Les ombres de Katyn (2015).

Voilà qui résonne avec ce que nous disait Philip Kerr, lors d’une rencontre en 2012 : « Vous savez, les nazis ne sont pas une compagnie agréable. À chaque fois que je finis un livre de cette série, j’ai envie de prendre une douche. » Marie-Caroline Aubert confirme : « Philip Kerr était un très bon vivant, qui aimait les bons restaurants, les hôtels confortables, mais il avait aussi un côté sombre, tourmenté, qui le rapprochait de Bernie. Et il était fasciné par la nature même du Reich, du nazisme, qui était pour lui un gouffre, un abîme. Il nous a emmenés une fois à Berlin, notamment là où se trouvait le ghetto, il était fasciné par le destin des Juifs, ne cessait de faire des recherches. » Kerr nous disait aussi, à propos du dignitaire nazi Reinhard Heydrich au coeur de son roman Prague fatale (2015) : « Personne n’est jamais totalement le diable, complètement mauvais. Ça n’excuse rien, bien sûr. Leur “normalité” rend même des gens comme Heydrich d’autant plus terrifiants : on comprend de quoi l’être humain est capable. » Marie-Caroline Aubert souligne : « Il y a dans ses polars une vraie richesse de positionnement politique et moral. »

Conservateur revendiqué

De fait, en chair et en os, le fils de protestants très pratiquants ne mâchait pas ses opinions, se revendiquait conservateur (« Je ne vois pas pourquoi tous les écrivains devraient être de gauche »), mais surtout par antifascisme, soulignait-il, et carrément « fan » de Margaret Thatcher. On préférera retenir la subtilité de son écriture, ses constructions ingénieuses, une façon très contemporaine de restituer l’histoire, qui soudain n’est plus datée. Marie-Caroline Aubert : « Il n’était vraiment pas simple à traduire ! Kerr, c’est une pensée complexe, torturée, des phrases qu’il faut lire et relire pour bien les saisir, des doubles sens, plein d’allusions, et un humour très particulier. »

L’an dernier, avec Le mercato d’hiver, l’élégant avait révélé son autre passion : le foot. Le roman qui se veut une immersion dans « les eaux troubles de la Premier League [le championnat d’Angleterre] » avait surpris par sa virulence, contre un milieu vérolé par « une mentalité de vide-greniers, où les clubs essaient de se débarrasser de leur bois mort et paient des sommes ahurissantes pour récupérer un petit génie susceptible de leur conserver une chance de gagner quelque chose ou de simplement se maintenir ». Comme quoi, sous ses airs de dandy flegmatique et revenu de tout, Philip Kerr pouvait avoir des chagrins d’enfant de choeur.