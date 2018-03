Huit femmes en colère et un producteur banni par l’Union des artistes

La compagnie de création multidisciplinaire Volte 21 est officiellement bannie du bottin de l’Union des artistes (UDA) : le producteur doit près de 50 000 $ à 13 artistes et a été déclaré « producteur irrégulier » par un arbitre.

Huit femmes du spectacle Utopie(s) se disent épuisées physiquement et psychologiquement. Elles reprochent au directeur artistique du spectacle Hanna Abd El Nour d’en être responsable. Elles ont envoyé jeudi aux médias une lettre ouverte intitulée « 8 femmes en colère », où elles affirment avoir été « dupées sur le contenu, le fonctionnement, la rémunération, les exigences physiques et émotionnelles » de la production.

Pour l’aspect financier, le coeur du dossier en litige est l’incapacité du producteur du spectacle, Volte 21, à payer ces interprètes. Au point où le 8 mars — Journée internationale pour les droits des femmes —, les huit interprètes ont refusé de monter sur scène. L’oeuvre devait être à l’affiche du 13 février au 10 mars, mais les trois dernières représentations ont été annulées.

Paradoxalement, Utopie(s) se présentait comme une « grande fête » où un choeur d’interprètes mettait en lumière les « idées et les gestes courageux de femmes exceptionnelles qui ont fait l’Amérique ». Des figures inspirées d’Électre, une « femme idéaliste insoumise » de la tragédie grecque. L’oeuvre-expérience était répartie sur 12 heures, jouée en quatre chapitres les soirs de semaine et tous à la suite le samedi.

Le créateur du spectacle, M. Abd El Nour, est aussi directeur artistique associé de Volte 21. « Depuis l’annulation du spectacle il y a eu une situation désastreuse », reconnaît-il en entrevue avec Le Devoir vendredi. Quant à savoir si d’autres collaborateurs n’ont pas été payés, il évoque le « processus légal » en cours pour indiquer que « Volte 21 ne peut fournir de précisions » au sujet du litige.

Lettre d’entente

Saisie de plusieurs plaintes cet hiver, l’Union des artistes (UDA) a signé une lettre d’entente le 16 mars avec l’Association des compagnies de théâtre (ACT), qui représente le producteur. L’UDA et l’ACT ont des ententes collectives qui régissent les relations de travail et encadrent le processus de contestation.

Dans la lettre d’entente, le producteur reconnaît devoir à 13 artistes et à l’UDA une somme de 49 900 $ pour la production d’Utopie(s). L’entente prévoyait le dépôt, avant le 20 mars, de nombreux chèques postdatés couvrant les sommes dues. Chaque interprète devait recevoir près de 2500 $.

Or, Volte 21 n’a pas fourni les chèques attendus. Et comme prévu dans la lettre d’entente en cas de non-respect de celle-ci, le document a été déposé devant un arbitre « pour qu’il en prenne acte dans une sentence arbitrale » et qu’il déclare le producteur « producteur irrégulier ». Ce qu’a fait l’arbitre Côme Poulin le 21 mars.

C’est donc dire que Volte 21 ne peut plus signer quelque contrat que ce soit avec un membre de l’UDA.

« C’est très rare qu’on se rende jusque-là », confiait vendredi le coordonnateur de l’ACT, Jacques Jobin. Même si elle représente Volte 21, l’ACT soutient la démarche de l’UDA envers le producteur.

Les huit femmes calculent que près de la moitié du cachet prévu au contrat n’a toujours pas été versé.

À partir de maintenant, c’est à l’UDA de décider ce qu’elle veut faire : pour mener à une saisie, la sentence arbitrale doit être homologuée à la Cour supérieure. Le conseiller en relations du travail responsable de ce dossier, Jacques Verret, disait vendredi être en train d’évaluer tout ça. Ce genre de cas de non-paiement « arrive de temps en temps », soutient-il.

Environnement toxique

Les huit femmes signant la lettre ouverte dénoncent une multitude d’entorses au cadre de travail : règles de paiement bafouées, sécurité des artistes compromise, loges inadéquates, très longues séances de répétition, manque de reconnaissance, etc.

Dans cette lettre et en entrevue, elles évoquent également de la « manipulation psychologique menant à un environnement de travail toxique et à la division du groupe d’interprètes ». Sarah Elola, interprète en danse africaine contemporaine, rapporte des séances de répétition de douze heures. « Et pas une seule chaise pour s’asseoir durant notre pause », renchérit la comédienne Raïa Haïdar. « On nous faisait toujours sentir que nos demandes étaient anormales », réagissait à son tour Catalina Pop.

« Oui, c’est exigeant physiquement, reconnaît le metteur en scène, mais on n’allait pas jusqu’à l’épuisement ». Il ajoute avoir eu très peu de temps pour créer ce spectacle. Il dit avoir « averti dès le départ » des conditions particulières de l’Arsenal, qui n’est pas une salle de théâtre et comporte notamment un plancher en béton. « Elles le savaient », justifie-t-il, affirmant qu’elles étaient libres de quitter la production à n’importe quel moment « si elles doutaient du processus ou ne se sentaient pas à l’aise ».

« Quand on a donné trois mois de sa vie, on ne va pas abandonner comme ça », rétorque Mme Haïdar. « Je n’étais pas d’accord avec sa façon de travailler. Je devais faire un geste pour qu’il le sache, j’ai quitté le spectacle », explique quant à elle la danseuse Jeimy Oviedo.

Les retards dans les paiements, voire des réductions de cachet, surviennent dans d’autres spectacles, admettent ces huit interprètes. « Il y a des limites à ce qu’on peut faire passer sur le compte du petit budget. Avec tout ce qu’on a subi avant, c’est la goutte qui a fait déborder le vase », affirme Kristin Molnar.

« Même la gratification du public, il nous l’a enlevée. On n’avait pas le droit aux applaudissements », déplore l’artiste Lousnak. « Il n’y a pas de salut dans mes spectacles, que ce soit des hommes ou des femmes. C’est une démarche artistique, c’est peut-être un détail. Je fais du théâtre tragique et pas comique », a répondu Hanna Abd El Nour. Une démarche à laquelle les huit femmes « en colère » n’adhèrent désormais plus.